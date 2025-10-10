Lo scenario Medio Orientale entra stavolta in un'evoluzione positiva, con l'accordo sulla prima parte del piano di pace di Donald Trump. E il percorso per spegnere nell'area i fuochi della guerra, avviando la costruzione dello schema «due popoli-due Stati» rappresenta una sfida anche per l'Italia, attore che, a dispetto delle mistificazioni della sinistra, non è stato inerte in questi due anni e in questi ultimi mesi. «Sono molto fiera del lavoro silenzioso ma costante che l'Italia ha fatto, per ricordare che la pace si costruisce lavorandoci e non limitandosi a sventolare bandiere», ha affermato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Italia in prima linea per Gaza. Pronti a inviare peacekeeping e far parte della squadra di Blair