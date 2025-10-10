L' Italia in prima linea per Gaza Pronti a inviare peacekeeping e far parte della squadra di Blair

Iltempo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scenario Medio Orientale entra stavolta in un'evoluzione positiva, con l'accordo sulla prima parte del piano di pace di Donald Trump. E il percorso per spegnere nell'area i fuochi della guerra, avviando la costruzione dello schema «due popoli-due Stati» rappresenta una sfida anche per l'Italia, attore che, a dispetto delle mistificazioni della sinistra, non è stato inerte in questi due anni e in questi ultimi mesi. «Sono molto fiera del lavoro silenzioso ma costante che l'Italia ha fatto, per ricordare che la pace si costruisce lavorandoci e non limitandosi a sventolare bandiere», ha affermato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

l italia in prima linea per gaza pronti a inviare peacekeeping e far parte della squadra di blair

© Iltempo.it - L'Italia in prima linea per Gaza. Pronti a inviare peacekeeping e far parte della squadra di Blair

In questa notizia si parla di: italia - prima

Napoli-Arezzo 0-2, i campioni d’Italia sconfitti nella prima uscita stagionale

Mariam Metwally, prima pallavolista col velo (con 60mila follower): “L’Italia è la mia grande occasione

«On the road», adolescenti da tutta Italia in prima linea con le forze dell’ordine

italia prima linea gaza10 Ottobre: la pace a Gaza, Trump in Israele, Italia "in prima linea", si vota in Toscana - Un’icona senza tempo che ha segnato intere generazioni sarà protagonista di una serata unica organizzata dalla concessionaria Essepiauto Renault di Trapani. Come scrive tp24.it

italia prima linea gazaMeloni su Gaza: «L'Italia sarà in prima linea per la ricostruzione. Hamas non deve avere alcun ruolo» - La premier rivendica «il contributo silenzioso ma costante dato dall’Italia» per questo «buon inizio». Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Prima Linea Gaza