L' Italia di Gattuso è quasi fatta | contro l' Estonia Spinazzola e Locatelli in pole

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct ha ancora tempo per sciogliere le riserve. Si va verso il 4-4-2: le alternative da valutare sono Cambiaso e Raspadori sulle fasce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

