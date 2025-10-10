L' istituto tecnologico superiore inaugura i nuovi spazi a Ravenna | Punto di riferimento per la formazione
Si è tenuta ieri, giovedì, l'inaugurazione della nuova sede della Fondazione Its Tec Academy (Istituto Tecnologico Superiore per Territorio, Energia, Costruire) a Ravenna, in via dell'agricoltura 5. L'evento, intitolato "Futura", ha celebrato l'espansione dell'offerta formativa superiore."La. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Filiera tecnologico-professionale (4+2), al via 54 campus formativi integrati. 750mila euro a ogni istituto in graduatoria
Dalle aule ai visori di realtà virtuale, inaugura la sede dell'Istituto tecnologico superiore
Inaugurata la sede dell’Istituto tecnologico superiore, era ospitato all’Aleotti. L’assessore Scaramagli: "Traguardo raggiunto grazie al gioco di squadra". - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurata la prima sede ferrarese dell’Istituto Tecnologico Superiore - Dodici mesi di cantiere, iniziato nel settembre 2024, sono stati possibili grazie ai fondi Pnrr: prima d'ora, infatti, l'ITS ferrarese era ospitato fra i muri dell'Istituto Superiore Aleotti, tra i ... cronacacomune.it scrive
Laboratori, droni e 40 prof. L’Its trova una nuova casa - L’assessore Scaramagli: "Traguardo raggiunto grazie al gioco di squadra". Secondo msn.com