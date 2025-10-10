Lista M5S alle rifiniture | Albano si ributta in politica Santangelo ultimo nodo da sciogliere

Passato lo stordimento della batosta in Calabria, il Movimento 5 Stelle oggi ha sciolto il nodo delle deroghe al terzo mandato in Puglia. In casa M5S si vivono ore frenetiche per chiudere le liste provinciali e pubblicarle online. La consigliera regionale ed ex assessora al Welfare, Rosa Barone. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

lista m5s rifiniture albanoLista M5S alle rifiniture: Albano si ributta in politica, Santangelo ultimo nodo da sciogliere - L'ex candidato sindaco di San Severo Angelo Masucci sceglie il MoVimento alle Regionali del 23 e 24 novembre. Si legge su foggiatoday.it

