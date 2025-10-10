Lisa Su | quando l’impossibile si realizza

Lidentita.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tainan, Taiwan, 1969. Una bambina guarda i circuiti elettronici con gli occhi pieni di curiosità. Nessuno poteva immaginare che quella stessa bambina, trent’anni dopo, avrebbe salvato un’azienda dalla bancarotta e cambiato per sempre l’industria tecnologica mondiale. Lisa Su ha preso le redini di AMD nel 2014 In quello che tutti definivano il momento più buio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

lisa su quando l8217impossibile si realizza

© Lidentita.it - Lisa Su: quando “l’impossibile” si realizza

In questa notizia si parla di: lisa - impossibile

Cerca Video su questo argomento: Lisa L8217impossibile Realizza