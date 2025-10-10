L’ira di Trump sulla Cina | È ostile valuto un massiccio aumento delle tariffe Cancellato l’incontro con Xi Wall Street in calo

«Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti», ha scritto Trump su Truth accusando Pechino di «atti ostili». E Wall Street gira in calo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

