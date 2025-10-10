L’ira di Trump sulla Cina | È ostile dazi aggiuntivi del 100% da novembre Cancellato l’incontro con Xi Giù Wall Street

Xml2.corriere.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'annuncio nella serata di venerdì su Truth. Alla base dello scontro i provvedimenti di Pechino sull'export di terre rare . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l8217ira di trump sulla cina 200 ostile dazi aggiuntivi del 100 da novembre cancellato l8217incontro con xi gi249 wall street

© Xml2.corriere.it - L’ira di Trump sulla Cina: «È ostile, dazi aggiuntivi del 100% da novembre». Cancellato l’incontro con Xi. Giù Wall Street

In questa notizia si parla di: trump - cina

Trump minaccia dazi per Europa e Cina

L’ex ambasciatore Stefanini: “Putin indispettisce Trump. È rigido su pace e Cina. Ora Zelensky è meno solo”

Casu (Pd) a TPI: “Tra Trump e Musk, il Governo non sa più a chi inchinarsi. Ma il futuro è l’indipendenza digitale dell’Italia e dell’Europa da Usa e Cina”

l8217ira trump cina 200Trump minaccia la Cina: “Valuto un massiccio aumento dei dazi”. Salta l’incontro con Xi Jinping, Borse in rosso - Il presidente degli Usa replica duramente alla stretta di Pechino sull’export delle terre rare: "&#200; stata una vera sorpresa, non solo per me, questa grande ostilità commerciale, nata dal nulla" “Avrei ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Trump minaccia la Cina: «Dazi doganali del 200% se non verranno esportati i magneti». Le terre rare al centro dei rapporti Washington e Pechino - Dazi doganali del 200% sui prodotti cinesi se Pechino non accelera le esportazioni dei magneti nelle terre rare: è questa la minacca, nemmeno tanto velata, da parte di Donald Trump. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ira Trump Cina 200