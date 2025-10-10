L' ira di Trump contro la Cina e Xi | Non lo incontro più e alzo i dazi

Torna, in tutto il mondo l'incubo di una rinnovata e ancor più violenta guerra dei dazi tra gli Stati Uniti e la Cina. Una guerra che riguarda anche l'Europa, non solo da un punto di vista commerciale ma anche finanziario, con le Borse del Vecchio Continente che hanno chiuso in calo e i titoli delle auto in picchiata. L’oggetto del contendere questa volta è la stretta di Pechino sulle esportazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'ira di Trump contro la Cina e Xi: "Non lo incontro più e alzo i dazi"

