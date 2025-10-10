Liquidazione di ACS Prc Avellino | L' ennesima sconfitta per la gestione pubblica ad Avellino

La liquidazione della ACS è l'ennesima conseguenza delle scellerate politiche amministrative perseguite in questi anni dalle amministrazioni Festa-Nargi.La scelta di affidare alla società Telereading la gestione dei parcheggi comunali, in una logica di privatizzazione di un servizio pubblico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

liquidazione acs prc avellinoLiquidazione Acs Srl al Comune di Avellino, D’Argenio (Prc): “Anni di politiche scellerate” - “La liquidazione della Partecipata del Comune di Avellino Acs Srl è l’ennesima conseguenza delle scellerate politiche amministrative perseguite in questi anni dalle amministrazioni ... Da corriereirpinia.it

liquidazione acs prc avellinoAvellino, tra 10 giorni il Comune liquida Acs Srl: conto alla rovescia per 23 lavoratori - Il conto alla rovescia è iniziato: per il 20 ottobre il commissario straordinario del Comune di Avellino Giuliana Perrotta ha convocato le parti davanti al notaio per ufficializzare la liquidazione d. Scrive corriereirpinia.it

