Liquidare ACS o l’arte di consegnare ai privati ciò che è pubblico

Avellinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino — L’ex consigliere comunale Nicola Giordano ha parlato chiaro: liquidare l’ACS non è una semplice operazione contabile, ma un atto politico che rischia di dare compimento al piano dell’ex sindaco Festa. Un piano che, sotto l’apparente veste della razionalizzazione, prevedeva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: liquidare - arte

Cerca Video su questo argomento: Liquidare Acs L8217arte Consegnare