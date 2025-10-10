L' ipotesi Jean-Louis Borloo per salvare il macronismo e l' esempio italiano
Parigi. Entro stasera il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron dovrebbe sciogliere la riserva sul nome del prossimo premier, colui che proverà a costruire u.
In questi giorni post Singapore si mormora di forti tensioni — e di possibili scossoni — in casa Ferrari. Sembra ci sia stato un acceso confronto tra Vasseur e uno degli ingegneri di punta di Maranello, mentre l'ipotesi di un addio di Leclerc appare oggi meno ut