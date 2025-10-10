Lionello Levi Sandri | dalla Resistenza all’Europa convegno alla Camera
ROMA – Giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 15, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Lionello Levi Sandri: dalla Resistenza all’Europa”, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera, Anna Ascani. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: lionello - levi
Domenica 10 nella Pinacoteca di Guarene alle ore 16...Lionello Morone sarà dinuovo disponibile ad una dimostrazione pratica di stampa calcografica. Vi aspettiamo numerosi. - facebook.com Vai su Facebook
“Lionello Levi Sandri: dalla Resistenza all’Europa”, convegno alla Camera - Giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 15, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "Lionello Levi Sandri: dalla ... Si legge su lopinionista.it
CAMERA, GIOVEDÌ CONVEGNO SU LIONELLO LEVI SANDRI: DALLA RESISTENZA ALL'EUROPA - Giovedì 16 ottobre, alle ore 15, presso la Sala Matteotti della Camera si svolge il convegno "Lionello Levi Sandri: dalla Resistenza all'Europa", in occasione dell'80° Anniversario dell ... Scrive 9colonne.it