Lionello Levi Sandri | dalla Resistenza all’Europa convegno alla Camera

Lopinionista.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 15, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati si svolgerà il convegnoLionello Levi Sandri: dalla Resistenza allEuropa”, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera, Anna Ascani. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

lionello levi sandri dalla resistenza all8217europa convegno alla camera

© Lopinionista.it - “Lionello Levi Sandri: dalla Resistenza all’Europa”, convegno alla Camera

In questa notizia si parla di: lionello - levi

lionello levi sandri resistenza“Lionello Levi Sandri: dalla Resistenza all’Europa”, convegno alla Camera - Giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 15, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "Lionello Levi Sandri: dalla ... Si legge su lopinionista.it

CAMERA, GIOVEDÌ CONVEGNO SU LIONELLO LEVI SANDRI: DALLA RESISTENZA ALL'EUROPA - Giovedì 16 ottobre, alle ore 15, presso la Sala Matteotti della Camera si svolge il convegno "Lionello Levi Sandri: dalla Resistenza all'Europa", in occasione dell'80° Anniversario dell ... Scrive 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Lionello Levi Sandri Resistenza