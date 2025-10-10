Linus fumetto da Festival Le sfumature dell’umorismo
di Amalia Apicella Evasione, ottimismo, leggerezza (ben diversa dalla superficialità). Tutto concentrato in meravigliose tavole di ‘letteratura grafica’. Torna, da oggi a domenica, ad Ascoli Piceno Linus - Il Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi. La rivista linus, cui è dedicato il festival, edita da La nave di Teseo, nasce a Milano e nel 2025 celebra i sessant’anni: sei decenni in cui ha rivoluzionato il panorama culturale. "La quarta edizione del festival è dedicata alle sfumature dell’umorismo - spiega Sgarbi -. Dai personaggi popolari come Geronimo Stilton e Rat-Man, al sarcasmo graffiante di Pera Toons e Makkox, alla satira educativa di Pinocchio, al Nome della Rosa, nelle parole di Eco e nei disegni di Manara, che ruota intorno alla comicità e al ’riso’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
