Negli Stati Uniti, una partita di baseball è stata vinta grazie all’intelligenza artificiale, che ha preso le decisioni al posto dell’allenatore. E’ possibile, dunque, che l’IA veda e pensi alle circostanze andando oltre il cervello umano? Un allenatore di baseball si è affidato all’intelligenza artificiale. Rmc Sport scrive: Gli Oakland Ballers, una franchigia di baseball americana, hanno affrontato i Great Falls Voyagers. L’IA ha gestito completamente l’incontro sulla base di anni di dati e analisi delle partite. Tattiche, nuove strategie, cambi dei giocatori. era stata programmata per guidare la squadra e ha preso tutto nelle proprie mani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’intelligenza artificiale può sostituire gli allenatori? Nel baseball è successo, con gli Oakland Ballers (Rmc Sport)