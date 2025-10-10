L’intelligenza artificiale frutta 2 miliardi | Reflection AI sta ridefinendo il mercato e il nostro futuro
Nel panorama frenetico delle intelligenze artificiali, dove ogni giorno sembra nascere una nuova promessa tecnologica, Reflection AI ha appena piazzato un colpo che ha fatto sobbalzare anche i più navigati osservatori del settore. Secondo quanto riportato dal New York Times, la start-up specializzata in modelli di intelligenza artificiale ha raccolto l’impressionante cifra di 2 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento. Una somma che non solo certifica l’interesse crescente verso questa tecnologia, ma solleva anche interrogativi importanti su chi sia davvero questa azienda e perché gli investitori abbiano deciso di scommettere così pesantemente sul suo futuro. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale
