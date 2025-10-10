L'intelligenza artificiale che sta facendo resuscitare male i morti | i video di Sora 2

La piattaforma di OpenAI trasforma l’intelligenza artificiale in un generatore di mondi verosimili. Ma tra deepfake, copyright e identità digitali dei defunti ci si trova di fronte a nuove questioni etiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale

