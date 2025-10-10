Lingua dei segni L’Università laurea 19 interpreti della Lis
Siena e Unisi punti di riferimento in Europa per l’alta formazione di interpreti in lingua dei segni. Ad un anno e mezzo dal via della prima edizione, il Mits – Master internazionale per interpreti di lingua dei segni – laurea i primi 19 super-interpreti. Il programma – master di I livello – è nato oltre un anno fa all’Università di Siena grazie all’ideazione, consulenza e supporto di Mason Perkins Deafness Fund onlus, portando avanti in chiave formativa la storica esperienza dell’Istituto Pendola per sordomuti. Un programma unico e fortemente innovativo, dedicato alla formazione nell’ambito dell’interpretariato in lingua dei segni, che ha coinvolto 19 studenti – sordi e udenti – provenienti da diversi Paesi europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nigeria, la chiesa in cui si prega con la lingua dei segni
Supplenze docenti 2025/26, ecco i primi INTERPELLI per abilitati Montessori e Sostegno Lingua dei segni LIS
13enne precipita in un burrone, viene ritrovato dopo 80 ore e quando si risveglia dal coma parla la lingua dei segni: “È come se dicesse: ‘Non resterò qui a morire'”
... e anche di Domenica Animu - Associazione Nazionale Interpreti di Lingua dei Segni LIS, è impegnata nella formazione prevista da piano formativo 2025. Buon lavoro al prof. Dino Giglioli - facebook.com Vai su Facebook
La Lingua dei Segni Italiana (LIS) e le nuove tecnologie rappresentano strumenti fondamentali per abbattere le barriere della comunicazione e garantire a tutti il diritto di partecipare pienamente alla vita culturale, sociale ed economica. - X Vai su X
Alla Sapienza di Roma i primi sei laureati in Lingua dei segni per interpreti professionisti - Per la rettrice dell'Ateneo capitolino Antonella Polimeni, 'il corso risponde alla necessità concreta di superare le barriere comunicative e garantire pari opportunità e partecipazione per tutti' ... Secondo adnkronos.com