Siena e Unisi punti di riferimento in Europa per l’alta formazione di interpreti in lingua dei segni. Ad un anno e mezzo dal via della prima edizione, il Mits – Master internazionale per interpreti di lingua dei segni – laurea i primi 19 super-interpreti. Il programma – master di I livello – è nato oltre un anno fa all’Università di Siena grazie all’ideazione, consulenza e supporto di Mason Perkins Deafness Fund onlus, portando avanti in chiave formativa la storica esperienza dell’Istituto Pendola per sordomuti. Un programma unico e fortemente innovativo, dedicato alla formazione nell’ambito dell’interpretariato in lingua dei segni, che ha coinvolto 19 studenti – sordi e udenti – provenienti da diversi Paesi europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lingua dei segni. L’Università laurea 19 interpreti della Lis