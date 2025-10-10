Linea Verde Start

Lanazione.it | 10 ott 2025

FOLIGNO "La città torna ancora una volta protagonista in tv, con un ampio spazio su ‘Linea Verde Start’, in una delle trasmissioni da sempre più rappresentative di Rai 1, in onda sabato 11 alle 12": lo riferisce il sindaco, Stefano Zuccarini, evidenziando che "il programma, condotto da Federico Quaranta - e realizzato in esclusiva con Confartigianato - porterà gli spettatori alla scoperta del saper fare artigiano e delle imprese che sono l’anima produttiva del nostro Paese". "La prima puntata - spiega il sindaco in una nota del Comune - sarà dedicata proprio alla nostra città, con servizi dedicati alle eccellenze artigianali e ad un’altra eccellenza che ci caratterizza in Italia e nel mondo, la Giostra della Quintana, con ampio spazio anche a Palazzo Trinci, simbolo della storia e della cultura cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

