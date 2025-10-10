In tempi di Manovra, che l’industria italiana non sia solo ferma ma in caduta libera è una notizia che al governo Meloni non può certo far piacere. Tuttavia è la realtà con la quale il duo Giorgetti- Meloni è costretto a fare i conti, in barba alla propaganda e alle rassicurazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Produzione industriale in caduta libera. La produzione industriale ad agosto ha fatto segnare – 2,4% rispetto al mese precedente, quasi tre punti (-2,7%) nel confronto annuo. In rosso anche il bilancio dei primi otto mesi dell’anno, con la discesa di un punto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’industria in caduta libera, mai tanto male dal Covid