L’industria dell’auto contro San Francesco festa nazionale Vavassori | Ma quali nuove festività bisogna lavorare di più come i cinesi

Open.online | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ industria italiana non ha santi in paradiso. La recente proclamazione del 4 ottobre come festività di San Francesco ha suscitato la contrarietà del mondo dell’industria, che ha levato un grido di protesta per quello che appare come un giorno di lavoro inutilmente perso. A nome di molti comparti produttivi è il settore della componentistica auto a farsi portavoce dell’allarme. Secondo il presidente dell’Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) Roberto Vavassori, infatti, il giorno di festività in più non farebbe che aggravare la già sofferente situazione dell’industria italiana. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: industria - auto

Storia gloriosa e fine un po’ triste dell’industria russa dell’auto

Auto, ambiente e industria: la sfida elettrica dell'India

Dazi, l’Ue azzera quelli sull’industria Usa per ottenere la riduzione al 15% delle tariffe sulle auto

Cerca Video su questo argomento: L8217industria Dell8217auto Contro San