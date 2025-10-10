Le scene di giubilo nelle piazze di Tel Aviv come nelle strade di Gaza, o in quel che ne resta, testimoniano il valore dell’accordo raggiunto tra Israele e Hamas, merito indiscutibile di Donald Trump. Qualunque cosa si pensi delle atrocità che l’hanno preceduto, e di cui Trump porta una grossa quota di responsabilità, e di tutti i limiti e le incognite che restano da superare, e anche di queste Trump porta gran parte della responsabilità, non si può non esultare per il semplice fatto che l’intesa sia stata siglata. Secondo Haaretz «al di là della prima fase, non c’è un orizzonte politico», perché le questioni più difficili sono lasciate senza risposta, ed è ovviamente un grosso problema. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'indubbio merito di aver fermato le stragi, dopo averle incoraggiate