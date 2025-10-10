L’Indonesia nega il visto agli israeliani | fuori dai Mondiali di ginnastica artistica escluso un Campione Olimpico

L’Indonesia ha negato il vista agli israeliani che avrebbero dovuto partecipare ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, in programma a Jakarta dal 19 al 25 ottobre. Il Paese asiatico, a forte maggioranza musulmana, ha deciso di non consentire l’ingresso di atleti proveniente dal Paese, come ha dichiarato il ministro degli affari legali Yusril Ihza Mahendra. Lo stesso Yusril ha puntualizzato che la decisione è in linea con la politica dell’Indonesia di non intrattenere rapporti con Israele fino a quando quest’ultimo non riconoscerà “l’indipendenza e la piena sovranità dello Stato di Palestina”. 🔗 Leggi su Oasport.it

