L’Indonesia esclude Israele dai Mondiali di ginnastica artistica

Il governo indonesiano non concederà i visti agli atleti israeliani previsti ai Mondiali di ginnastica artistica, in programma dal 19 al 25 ottobre a Jakarta. Lo ha annunciato Yusril Ihza Mahendra, ministro senior indonesiano per la legge, sottolineando che la decisione «è in linea con l’impegno dell’Indonesia a sostenere l’indipendenza palestinese». La delegazione israeliana era stata inizialmente assicurata della possibilità di partecipare, ma la presenza degli atleti ha suscitato forte opposizione nel Paese, che ospita la maggioranza musulmana più grande al mondo. Il governatore di Jakarta, Pramono Anung, ha spiegato che la loro partecipazione «susciterebbe ovviamente indignazione pubblica in questa situazione» a causa della guerra nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Indonesia esclude Israele dai Mondiali di ginnastica artistica

In questa notizia si parla di: indonesia - esclude

