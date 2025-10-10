L’incidente sulla Nazionale dei Giovi Semaforo in tilt per una lumaca
Il semaforo non funziona? Tutta colpa di una lumaca. Un inconveniente tecnico che però che ha causato un incidente stradale con tre auto coinvolte. Fortunatamente senza feriti. È accaduto tutto sulla Nazionale dei Giovi, all'altezza dell'incrocio con via Bonaparte. Questa volta non si può parlare di spericolati al volante o di persone distratte: i conducenti delle vetture hanno attraversato l'incrocio guardando regolarmente il semaforo, che tuttavia era in tilt. Chi percorreva la Nazionale dei Giovi, infatti, vedeva la luce gialla lampeggiante. Una situazione che suggerisce prudenza e che, tuttavia, su una strada prioritaria come quella non impone lo stop.
