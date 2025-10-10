L' incidente a Santa Teresa Riva disperate le condizioni dell' anziana
Lotta tra la vita e la morte in un letto del reparto di Terapia intensiva del Policlinico universitario l'anziana di 80 anni investita ieri a Santa Teresa Riva. La donna è stata operata nella notte al reparto di Neurochirurgia per i gravi traumi riportati e ricoverata in Rianimazione. Le sue. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - santa
Grave incidente a Santa Caterina, bimba di 9 anni investita da uno scooter pirata. I genitori: «Chi sa parli»
Incidente sul lavoro, morti due operai di 23 e 30 anni a Santa Maria di Sala: caduti in una cisterna durante le pulizie della fossa biologica
Incidente sul lavoro, morti due operai di 23 e 30 anni a Santa Maria di Sala: caduti in una cisterna durante le pulizie della fossa biologica in una villa
Santa Teresa di Riva, incidente sul lungomare: donna di 80 anni trasportata in elisoccorso a Messina https://gazzettadelsud.it/?p=2111867 - facebook.com Vai su Facebook
Pedone ferito sul lungomare di Santa Teresa, soccorso in codice rosso dall'elicottero - È intervenuto l'elicottero del 118 questa mattina a Santa Teresa di Riva per soccorrere un pedone rimasto ferito mentre si trovava sul lungomare Paolo Borsellino. Lo riporta sikilynews.it
Messina, grave incidente a Santa Teresa di Riva: 80enne trasportata con l’elisoccorso al Policlinico | DETTAGLI - Grave incidente questa mattina sul Lungomare Paolo Borsellino a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove una donna di 80 anni, originaria di Limina, è rimasta ferita in modo serio dopo esse ... Segnala strettoweb.com