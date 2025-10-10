L' inceneritore di via San Severo verrà demolito e l' area bonificata | intervento da 6,6 milioni di euro

Si è concluso positivamente con una determina della dirigente dell’Area 9 ing. Irene Licari perfezionata nella giornata di ieri l’iter procedimentale della Conferenza dei Servizi Decisoria convocata dal Comune di Foggia per l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di demolizione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

DEMOLIZIONE Foggia, demolizione inceneritore di via S. Severo: chiusa la Conferenza dei Servizi - L’intervento atteso da anni, dell’importo complessivo di 6,6 milioni di euro, prevede la completa demolizione e rimozione delle strutture ... Lo riporta statoquotidiano.it

DEMOLIZIONE Foggia, via libera alla demolizione dell’ex inceneritore di via San Severo: focus rigenerazione urbana nel vivo - Il Comune di Foggia compie un passo decisivo verso la rigenerazione dell’area dell’ex inceneritore di via San Severo ... Riporta statoquotidiano.it

