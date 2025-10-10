L' inceneritore di via San Severo verrà demolito e l' area bonificata | intervento da 6,6 milioni di euro
Si è concluso positivamente con una determina della dirigente dell’Area 9 ing. Irene Licari perfezionata nella giornata di ieri l’iter procedimentale della Conferenza dei Servizi Decisoria convocata dal Comune di Foggia per l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di demolizione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: inceneritore - severo
Gualtieri facce Tarzan! Topi grandi come coccodrilli in zona Valco San Paolo! Aria irrespirabile con l'inceneritore, ma in compenso avremo il Tevere balneabile? Ci dobbiamo aspettare un video sullo stile Trump Gaza? Allucinante! Ormai i poteri commissariali - facebook.com Vai su Facebook
DEMOLIZIONE Foggia, demolizione inceneritore di via S. Severo: chiusa la Conferenza dei Servizi - L’intervento atteso da anni, dell’importo complessivo di 6,6 milioni di euro, prevede la completa demolizione e rimozione delle strutture ... Lo riporta statoquotidiano.it
DEMOLIZIONE Foggia, via libera alla demolizione dell’ex inceneritore di via San Severo: focus rigenerazione urbana nel vivo - Il Comune di Foggia compie un passo decisivo verso la rigenerazione dell’area dell’ex inceneritore di via San Severo ... Riporta statoquotidiano.it