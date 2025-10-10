L' incendio che ha distrutto le auto dell' ex assessore Ciulla e della moglie | perquisite due abitazioni
Proseguono le indagini sull’incendio che ha distrutto le auto dell’ex assessore comunale di Agrigento Costantino Ciulla e della moglie: i carabinieri hanno perquisito due abitazioni e intensificato i controlli nel quartiere di Villaseta. Con il passare delle ore si fa sempre più strada l’ipotesi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
