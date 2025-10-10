L' importanza di essere onesto di Oscar Wilde al Cinema Teatro Gobetti di San Mauro Torinese

Eleganza, ironia e colpi di scena in una delle commedie più brillanti di Oscar Wilde."L'importanza di essere onesto" di Oscar Wilde è una commedia che esplora temi come il doppio gioco, l'identità e le convenzioni sociali. In chiave moderna, la morale principale dell'opera può essere interpretata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

