L' impianto che stoppa Lavino e Samoggia | fine lavori anti-alluvione

Un milione di euro nella sicurezza idraulica, un passo fondamentale nella ricostruzione post-alluvione: il Consorzio della Bonifica Renana ha completato la rigenerazione dell'impianto idrovoro situato in località Forcelli, ad Anzola dell'Emilia. L'intervento, finanziato dalla struttura. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Ad Anzola, rigenerazione elettromeccanica dell’impianto idraulico della Renana - ANZOLA DELL’EMILIA – La pianura a nord della Via Emilia, tra i torrenti Samoggia e Lavino, ha una quota troppo bassa rispetto per riuscire a scolare automamente in questi corsi d’acqua e naturalmente ... Si legge su renonews.it