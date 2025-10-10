L’impegno del Fatto da due anni per Gaza e gli obiettivi per il futuro | Marco Travaglio invita i lettori ad abbonarsi ad un prezzo speciale
Un mese fa al Circo Massimo quintuplicavamo gli ingressi della nostra festa, grazie allo spazio più ampio e soprattutto grazie al fatto che voi eravate ancora più numerosi degli anni passati. Siamo qui per fare un bilancio di questa stagione e per annunciare gli obiettivi di quella che è appena iniziata con l’autunno: lo slancio che ci ha dato la festa, ovviamente, è proseguito con le manifestazioni a favore dei palestinesi massacrati da Israele a Gaza. Noi non ci siamo occupati della loro difesa solo adesso, ma ce ne stiamo occupando da due anni, dall’8 ottobre, quando iniziò la mattanza, anche supportando Medici Senza Frontiere e le altre organizzazioni umanitarie presenti sul campo finché hanno potuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
