Liguria morti sul lavoro aumentati del 55% | Emergenza simile a Gaza dovremmo scendere in piazza

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del consigliere del Csm Basilico al convegno dei magistrati di Area, dedicato a una tutela garantita ma quanto mai virtuale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

liguria morti sul lavoro aumentati del 55 emergenza simile a gaza dovremmo scendere in piazza

© Repubblica.it - Liguria, morti sul lavoro aumentati del 55%: “Emergenza simile a Gaza, dovremmo scendere in piazza”

In questa notizia si parla di: liguria - morti

Cadono mentre cercano funghi: morti un 25enne in Liguria e una 60enne in Piemonte

Il magistrato del Csm a Genova: "Morti sul lavoro emergenza come Gaza, bisognerebbe scendere in piazza" - "Serve prendere coscienza che le morti sul lavoro sono un'emergenza simile a Gaza se guardiamo i numeri. Segnala primocanale.it

liguria morti lavoro aumentatiCalà (Cgil): "In Liguria morti sul lavoro aumentate del 55% - Sono questi i temi su cui magistrati e Cgil devono confrontarsi perché "hanno il dovere della rappresentanza e della tutela ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Liguria Morti Lavoro Aumentati