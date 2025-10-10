L' Idf avvia il ritiro dalla Striscia con copertura di raid Trump lunedì in Israele Pizzaballa | Andrò a Gaza appena possibile

Tra la notte scorsa e questa mattina, l’esercito israeliano (Idf) ha iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell’accordo con Hamas per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi tenuti prigionieri dal gruppo palestinese. Alcune forze sono state completamente ritirate da Gaza, mentre altre rimarranno nelle posizioni lungo le. 🔗 Leggi su Feedpress.me

