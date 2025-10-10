L' Idf avvia il ritiro dalla Striscia con copertura di raid Trump lunedì in Israele Pizzaballa | Andrò a Gaza appena possibile
Tra la notte scorsa e questa mattina, l’esercito israeliano (Idf) ha iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell’accordo con Hamas per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi tenuti prigionieri dal gruppo palestinese. Alcune forze sono state completamente ritirate da Gaza, mentre altre rimarranno nelle posizioni lungo le. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: avvia - ritiro
Hamas e Israele hanno concluso l'accordo per avviare la tregua a Gaza. Nella notte italiana tra l'8 e il 9 ottobre è stata trovata un'intesa per concludere il terzo cessate il fuoco dal 7 ottobre 2023. Un cessate il fuoco che si spera possa essere definitivo a differe - facebook.com Vai su Facebook
Petar #Sucic, dal ritiro della #Croazia, ha parlato dell'impatto con #Chivu. L'avvio dei nerazzurri resta convincente e il centrocampista classe 2003 è convinto che l'#Inter possa dare continuità ai risultati delle passate stagioni 1/3 - X Vai su X
Gaza, Israele avvia ritiro truppe con copertura di raid. Trump: ho fermato la guerra. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele avvia ritiro truppe con copertura di raid. Riporta tg24.sky.it
Avviato il ritiro dell'Idf nella Striscia lungo le linee concordate. Pizzaballa: "Andrò a Gaza appena possibile" - Tra la notte scorsa e questa mattina, l’esercito israeliano (Idf) ha iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell’accordo con Hamas ... Come scrive msn.com