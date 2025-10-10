L' Idf arretra in migliaia verso Gaza City Dagli ostaggi al disarmo di hamas | i punti da chiarire

Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è entrato in vigore e poche ore dopo che il governo israeliano ha approvato l'accordo, decine di migliaia di persone nella zona centrale di Gaza hanno iniziato a mettersi in cammino verso nord dopo l'annuncio dell'esercito israeliano, arrivato a mezzogiorno ora locale. Se gli occhi in Medio Oriente, e non solo, sono puntati sui prossimi decisivi giorni per l'attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, nel futuro ci sono ancora diversi punti oscuri che devono essere chiariti. A cominciare proprio dalla liberazione dei rapiti stessi, che rientra nella prima fase dell'intesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Idf arretra, in migliaia verso Gaza City. Dagli ostaggi al disarmo di hamas: i punti da chiarire

