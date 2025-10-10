Licenziata perché è incinta La Cgil denuncia | Niente proroga del contratto congedata in mezz’ora

Pisa, 10 ottobre 2025 – Licenziata in fretta e furia perché è incinta. Una storia di precariato venuta alla luce in città e accaduta ad una dipendente Sarni che si trova nell’area di sosta del tratto aretino dell’A1. Un passo indietro nella storia dei diritti delle donne e dei lavoratori visto che il benservito è arrivato appena mezz’ora dopo la comunicazione all’azienda da parte della dipendente, del suo stato di gravidanza. A denunciare la vicenda è Marco Pesci Segretario Generale della Filcams Cgil, il sindacato ha impugnato il licenziamento e ora chiede il ripristino del rapporto di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

