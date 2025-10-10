Librino scoperti trenta allacci abusivi alla rete elettrica ed un parrucchiere irregolare

Gli agenti del commissariato di Librino, in collaborazione con i colleghi del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, con la polizia locale e con il supporto del personale Enel, hanno eseguito delle verifiche contro i furti di energia elettrica in alcuni palazzi di viale Grimaldi e San. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Librino, controlli straordinari della Polizia: scoperti furti di energia e attività abusiva

