Libri | Rosy Bindi presenta a Montecitorio Una sanità uguale per tutti – Perché la salute è un diritto

Lopinionista.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Mercoledì 15 ottobre, alle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del libro “Una sanità uguale per tuttiPerché la salute è un diritto”, di Rosy Bindi (foto). Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. Discutono con l’autrice Stefano Fassina, Fabrizio Barca, Maria Cecilia Guerra, Serena Sorrentino ed Emiliano Manfredonia. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

