Libri | Rosy Bindi presenta a Montecitorio Una sanità uguale per tutti – Perché la salute è un diritto
ROMA – Mercoledì 15 ottobre, alle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del libro “Una sanità uguale per tutti – Perché la salute è un diritto”, di Rosy Bindi (foto). Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. Discutono con l’autrice Stefano Fassina, Fabrizio Barca, Maria Cecilia Guerra, Serena Sorrentino ed Emiliano Manfredonia. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
