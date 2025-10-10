Libri esce A quattro anni su un bastimento di Maria Paola Guarino
Roma, 10 ott. (askanews) – A tre anni dall’ultimo romanzo, l’epistolare carcerario “Il tempo è la sostanza di cui sono fatto”, l’autrice elbana Maria Paola Guarino pubblica “A quattro anni su un bastimento” e omaggia le proprie radici con una saga familiare, quella dei Palombo, famiglia di marinai, sullo sfondo di quasi un secolo di Storia italiana, dalla fine dell’800 alla fine del ‘900. Il volume è stato presentato a Portoferraio. La scelta della località come primo approdo non è casuale, ma altamente simbolica, come spiega Guarino stessa, che all’attività di scrittrice unisce la missione educativa di insegnante delle scuole superiori: “Agli inizi del Novecento, a Portoferraio furono costruiti gli Altiforni, e questo indusse chiunque a pensare che l’isola avesse fatto un definitivo passo nel futuro, verso l’industrializzazione, dacché invece gli elbani traevano maggiore sostentamento dall’agricoltura e, soprattutto, dalla pesca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
