Libia e Italia il pallone lega la politica Inter-Atletico è un match per il futuro
Pallone, politica e affari: un intreccio di interessi che lega da anni Italia e Libia. In questo contesto s’inserisce la ’ Coppa della Ricostruzione ’, una partita di calcio che nel pomeriggio (ore 18) metterà di fronte all’International Stadium di Bengasi due club di blasone europeo: Inter e Atletico Madrid (quest’ultimo chiamato a sostituire il Barcellona che ha dato forfait). Sarebbe meglio dire, i ’resti’ dei nerazzurri (senza 13 nazionali) e dei ’Colchoneros’ di Simeone, nell’impianto ristrutturato e inaugurato lo scorso mese di febbraio da un’altra amichevole internazionale con le vecchie glorie del Milan in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
