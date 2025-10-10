Durante una visita a Beirut, il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shibani ha chiesto una trasformazione delle relazioni tra il suo Paese e il Libano. Nel primo viaggio di alto profilo da quando i gruppi ribelli hanno rovesciato il governo del presidente Assad all’inizio di dicembre 2024, Shibani ha incontrato il suo omologo libanese Joe Rajji, e dovrebbe vedere il presidente Joseph Aoun e il primo ministro Nawaf Salam. Il Libano e la Siria stanno lavorando per ricostruire i rapporti tesi. Tra i dossier più delicati la situazione dei circa 2.000 cittadini siriani detenuti nelle prigioni libanesi, la sicurezza delle frontiere, la localizzazione dei cittadini libanesi scomparsi in Siria da anni e l’agevolazione del ritorno dei rifugiati siriani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, a Beirut il ministro degli Esteri siriano per ricostruire le relazioni