Libano a Beirut il ministro degli Esteri siriano per ricostruire le relazioni
Durante una visita a Beirut, il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shibani ha chiesto una trasformazione delle relazioni tra il suo Paese e il Libano. Nel primo viaggio di alto profilo da quando i gruppi ribelli hanno rovesciato il governo del presidente Assad all’inizio di dicembre 2024, Shibani ha incontrato il suo omologo libanese Joe Rajji, e dovrebbe vedere il presidente Joseph Aoun e il primo ministro Nawaf Salam. Il Libano e la Siria stanno lavorando per ricostruire i rapporti tesi. Tra i dossier più delicati la situazione dei circa 2.000 cittadini siriani detenuti nelle prigioni libanesi, la sicurezza delle frontiere, la localizzazione dei cittadini libanesi scomparsi in Siria da anni e l’agevolazione del ritorno dei rifugiati siriani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: libano - beirut
Ora occorre un nuovo porto mediterraneo e cosmopolita, come il Libano. Beirut vista da Cristiano
Libano, cinque anni la mega esplosione al porto di Beirut
Il viaggio a Beirut di Leone XIV: Gaza, Libano e Siria, un tuffo nelle crisi del Medio Oriente
Sul prossimo #ViaggioApostolico .di #PapaLeoneXIV in #Libano, dall 30 novembre al 2 dicembre, le parole del vicario latino di #Beirut, monsignor Essayan: “Ci aspettiamo una ventata di pace e di rinnovamento per tutti noi”. Vicariat Apostolique des Latins - Li - facebook.com Vai su Facebook
#PapaLeoneXIV #Libano #viaggio Il vicario latino di #Beirut, monsignor Essayan: “Ci aspettiamo una ventata di pace e di rinnovamento per tutti noi”. #VaticanNewsIT Leggi qui l'intervista di @Obonnel - X Vai su X
Libano, a Beirut il ministro degli Esteri siriano per ricostruire le relazioni - (LaPresse) Durante una visita a Beirut, il ministro degli Esteri siriano Asaad al- Si legge su stream24.ilsole24ore.com
La gioia del Libano per il viaggio di Leone XIV a 60 anni da Nostra Aetate - Ad AsiaNews Marwan Sehnaoui, presidente dell’Ordine di Malta in Libano, definisce “significativa” la scelta di un Paese che vuole tornare a essere modello di pluralismo. Segnala asianews.it