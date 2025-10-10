di Mario Ferrari PISA "Il futuro dell’intelligenza artificiale e dell’identità umana dipenderà da chi tiene il controllo: se l’uomo resta al centro, può usare la tecnologia per evolvere. Se si lascia sostituire, l’identità evapora". Esiste ancora un’identità in un mondo che può prendere una nostra immagine e animarla - in modo più o meno realistico - a piacimento? Esiste ancora un’essenza quando il timbro della nostra voce può essere replicato per dire qualsiasi cosa? In un tempo in cui la tecnologia moltiplica i volti e le voci, in cui ogni individuo può reinventarsi, replicarsi, persino scomparire, qual è il futuro dell’identità umana? Sono queste le domande che aleggiano dietro alla parola chiave dell’Internet Festival 2025: identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’IA e la conoscenza: "Se l’uomo è al centro non si farà dominare"