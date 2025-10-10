L’hub per la salute nel quartiere | Una storia cominciata 45 anni fa

Ilgiorno.it | 10 ott 2025

Ha una storia lunga 45 anni “Remedy Poliambulatorio LS“, evoluzione della prima clinica odontoiatrica fondata a Rho da Luciana Sommariva, medico chirurgo e odontoiatra, e dal marito Pierluigi Pelizzoni, odontotecnico e imprenditore (ora scomparso). Un progetto che si è ingrandito approdando anche a Milano, in via Buonarroti 2, tre anni fa. La storia di famiglia si è allungata alla seconda generazione: a tenere le redini dell’ambulatorio polispecialistico nel centro della metropoli è Silvia Pelizzoni, figlia dei due fondatori, imprenditrice e, prima, avvocato. "Siamo a Milano da 3 anni – racconta –, spinti dal desiderio di ampliarci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

