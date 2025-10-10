LG QNED AI, scontata di ben 400€ la smart TV 65 pollici, 4K, con intelligenza artificiale e VRR (Variable Refresh Rate) per il gaming sfrenato. Una TV adatta a tutti gli usi e quindi a tutta la famiglia con colori vivaci per godere dell’intrattenimento e per il gaming avanzato. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Le 6 migliori offerte tech su Amazon oggi: sconti imperdibili. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - LG QNED AI: smart TV 65 pollici 4K scontata di 400€