Lewandowski retroscena | il Barcellona non lo ha ancora pagato tutto al Bayern Monaco

Un'eredità sportiva di grande successo, ma anche un'eredità economica ancora da saldare. L'avventura di Robert Lewandowski al Barcellona, iniziata nell'estate del 2022, si avvia verso la sua conclusione, ma porta con sé uno strascico finanziario inaspettato. Secondo quanto riportato, i catalani dovrebbero ancora 20 milioni ai bavaresi.

