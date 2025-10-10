L’appuntamento al Miac per la “Futura“, azienda lucchese creata e presieduta dall’imprenditore Fabio Perini, è un’occasione doppiamente significativa. “E’ l’occasione di incontrare i clienti al nostro stand e di accoglierli al Futura LAB – specificano i vertici dell’azienda –, dove è possibile vedere in azione la nostra linea completa Andromeda 3, dalla bobina jumbo al pallet, con le sue più recenti innovazioni tutte da scoprire“. Dunque il punto di riferimento, immancabile ogni anno, al Polo Fiere in questi giorni per il Miac (chiude stasera) e poi l’open house, anche oggi, nella sede di via di Coselli che vede in prima linea Fabio Perini stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’evoluzione di Futura. E’ qui che Fabio Perini vuol far la differenza