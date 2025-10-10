L’Europa che finanzia Mosca | viaggio nel paradosso energetico della guerra
Roma, 10 ott – Mentre a Bruxelles si parla di sanzioni e solidarietà, i gasdotti e i terminal europei continuano a pompare miliardi di euro verso Mosca. A tre anni dall’invasione dell’Ucraina, l’Unione Europea resta intrappolata in un paradosso: sostenere Kyiv sul campo di battaglia, ma al tempo stesso alimentare l’economia di guerra russa con le proprie importazioni energetiche. L’Europa che compra (ancora) energia russa. Secondo un’inchiesta di Reuters, basata sui dati del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) di Helsinki, nei primi otto mesi del 2025 l’UE ha importato oltre 11 miliardi di euro di energia russa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
