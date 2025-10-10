L’Europa centralizza ma la vera coesione nasce dai territori

"La recente proposta di riforma della politica di coesione europea, presentata dalla Commissione Ue, segna un punto di svolta che non può lasciare indifferenti i governatori e i sindaci del Mezzogiorno".Per Enzo Cuzzola, ex assessore comunale di Reggio Calabria: "Il rischio è chiaro: una.

