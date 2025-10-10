Lettomanoppello contestato anche il tentato omicidio del nipote 12enne a Mancini | Vi uccido tutti
È accusato anche del tentato omicidio del nipote di 12 anni, Antonio Mancini, il 69enne che ieri ha ucciso la ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, a Lettomanoppello. A dirlo la contestazione provvisoria formulata dal pubblico ministero Giuliana Rana, in cui viene sottolineato che l'uomo non è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara dove la vittima è stata uccisa a colpi di pistola dal marito. L'uomo, Antonio Mancini, pluripregiudicato di 69 anni è fuggito in auto subito dopo avere ucciso in strada l'ex moglie Clelia, di 66 anni - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Lettomanoppello: Ex Marito Uccide la Moglie con un Colpo di Pistola - Una sparatoria tragica ha colpito Lettomanoppello, in cui una donna è stata tragicamente uccisa dal suo ex marito. Lo riporta notizie.it
Femminicidio a Lettomanoppello, donna uccisa dall'ex marito Antonio Mancini: ha sparato anche al nipotino - Femminicidio a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, Antonio Mancini avrebbe sparato anche al nipotino dopo aver ucciso l'ex moglie ... virgilio.it scrive