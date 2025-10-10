Lettomanoppello contestato anche il tentato omicidio del nipote 12enne a Mancini | Vi uccido tutti

Ilpescara.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accusato anche del tentato omicidio del nipote di 12 anni, Antonio Mancini, il 69enne che ieri ha ucciso la ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, a Lettomanoppello. A dirlo la contestazione provvisoria formulata dal pubblico ministero Giuliana Rana, in cui viene sottolineato che l'uomo non è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lettomanoppello - contestato

Lettomanoppello, contestato anche il tentato omicidio del nipote 12enne a Mancini: "Vi uccido tutti"

lettomanoppello contestato tentato omicidioFemminicidio Lettomanoppello, il killer voleva uccidere anche il nipote 12enne - Contestato anche il tentato omicidio del nipote di 12 anni ad Antonio Mancini, il 69enne che ieri ha ucciso la ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, a Lettomanoppello, paesino in provincia di ... Da veratv.it

lettomanoppello contestato tentato omicidioOmicidio a Lettomanoppello: Ex Marito Uccide la Moglie con un Colpo di Pistola - Una sparatoria tragica ha colpito Lettomanoppello, in cui una donna è stata tragicamente uccisa dal suo ex marito. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lettomanoppello Contestato Tentato Omicidio