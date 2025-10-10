Letta | ‘non possiamo più dipendere dalle grandi potenze’

10 ott 2025

“Abbiamo capito che non possiamo dipendere dalle grandi potenze: possiamo fare accordi, ma dobbiamo partire da una posizione di indipendenza” MILANO, 10 OTT – Così Enrico Letta, già presidente del Consiglio dei Ministri e Decano della IE University di Madrid, in un video messaggio trasmesso durante il Forum del commercio internazionale. “Che si tratti di difesa,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

