Letitia James procuratrice di New York e nemica politica di Trump incriminata da un pm nominato dal presidente
Un pubblico ministero nominato da Donald Trump è riuscito ad ottenere l’incriminazione di Letitia James, procuratrice di New York da tempo nel mirino del presidente. L’accusa è di frode bancaria legata ad un mutuo. James aveva intentato e vinto una causa civile per frode contro il tycoon, che si era conclusa con una sanzione di mezzo miliardo di dollari. Un giudice di New York ha stabilito che Trump e la sua azienda di famiglia hanno gonfiato fraudolentemente il valore dei loro beni, sebbene una corte d’appello di New York il mese scorso abbia annullato la sanzione, pur preservando la sentenza per frode contro di lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
